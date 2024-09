Inondations en Afrique de l'Ouest: des centaines de milliers d'enfants déplacés

Des "centaines de milliers d'enfants" au Niger, au Nigeria et au Mali ont été contraints de quitter leurs foyers avant la rentrée scolaire en raison des pluies torrentielles et des inondations ayant frappé ces pays ces dernières semaines, a alerté vendredi l'ONG Save the Children.

Au Niger, dont l'intégralité du territoire est touché, 273 personnes sont mortes et plus de 700.000 sont sinistrées depuis le début de la saison des pluies en juin selon le gouvernement.

Au Nigeria voisin, 29 des 36 États du pays, majoritairement situés au nord, ont été concernés par la montée des eaux du fleuve Niger et son affluent la Bénoué, les deux plus grands cours d'eau du pays, causant la mort de plus de 200 personnes dont des enfants, indique Save the Children.

"Plus de 115.265 hectares de terres cultivées ont aussi été endommagés", précise l'ONG qui cite des données du gouvernement nigérian et estime qu'un enfant sur six a fait face à la faim entre juin et août cette année -- une augmentation de 25% par rapport à la même période l'année dernière.