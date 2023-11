L'affiche de la 43e édition du Festival du rire de Rochefort dévoilée

"Spectacle musical, théâtral, visuel, one man et woman show, découvertes,... se succéderont tour à tour dans la salle Raymond Devos du Centre Culturel des Roches", indique l'organisation du FIRR.

Les artistes Chloé Petit, Elliot Jenicot, Didier Boclinville, Sophie Falier, Mathieu Laviolette et Sylvain Plouette interpréteront, dans des costumes et décors évoquant plutôt les années 50, la pièce de Molière du 17e siècle "Le médecin malgré lui", le soir d'ouverture du 24 avril. Le lendemain, Marianne James, membre du jury dans l'émission La France a un incroyable talent, présentera son spectacle "Tout est dans la voix" tel une véritable leçon de chant. Les humoristes Denis Richir et Pierre-Emmanuel alias PE se produiront quant à eux les vendredi 26 et samedi 27 avril pour clôturer cette première semaine très variée.