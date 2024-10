Lancement de la vaccination couplée contre la grippe et le Covid

La vaccination est également recommandée aux soignants et aux entourages de personnes vulnérables (seniors, nourrissons...).

Plus de 17,2 millions de Français sont particulièrement invités à se faire vacciner contre ces deux pathologies virales qui peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences fatales. Les catégories ciblées en priorité risquent de développer des formes graves: les plus de 65 ans, les résidents d'Ehpad, les personnes de tous âges atteintes de certaines maladies chroniques ou d'obésité sévère, les femmes enceintes.

Médecins, infirmiers, sages-femmes ou encore pharmaciens peuvent pratiquer les deux injections, qu'il est possible de recevoir d'affilée, sans que cela soit obligatoire.

La vaccination contre la grippe et le Covid vise à "protéger les plus vulnérables, car elle permet de réduire les formes graves et les hospitalisations", mais aussi à "réduire la pression sur un système de santé fortement sollicité", a souligné la représentante du ministère de la Santé.

Autre objectif affiché: remonter le niveau de vaccination contre la grippe des seniors mais aussi des soignants, en recul.

"La couverture vaccinale des plus de 65 ans a baissé" comparé à la saison précédente, a alerté la directrice générale de Santé publique France Caroline Semaille, jugeant que "c'est alarmant car les patients hospitalisés et en réanimation sont les plus de 65 ans".