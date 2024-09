Le festival Namur Demain revient pour une troisième édition du 16 au 26 octobre

Le festival Namur Demain se déroulera du 16 au 26 octobre. Créé en 2022, il veut rassembler et sensibiliser les citoyens namurois aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Cette année, en partenariat avec le Pôle Académique de Namur, une journée sera spécifiquement dédiée aux étudiants du supérieur.

Pour sa troisième édition, le festival offrira pendant plusieurs jours une plateforme d'expositions, de conférences, d'ateliers pratiques et de débats pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition écologique. Plus qu'un festival, Namur Demain est devenu un mouvement qui fédère des citoyens, des experts, des associations et des décideurs autour de l'idée qu'un avenir durable est possible.

Cette année, l'événement franchit un cap en passant d'un format de week-end de deux jours à une édition de dix jours. Le nouveau partenaire, le Pôle académique de Namur, proposera le 16 octobre une journée spécifiquement dédiée aux étudiants du supérieur, voire du dernier cycle de secondaire.