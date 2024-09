Le rythme de réchauffement des océans a presque doublé depuis 2005 et plus d'un cinquième de la surface océanique mondiale a connu une vague de chaleur sévère en 2023, selon un rapport de l'observatoire européen Copernicus publié lundi.

Ces travaux viennent consolider les rapports du Giec. En 2019, ces experts du climat mandatés par l'ONU estimaient "probable" que le rythme de réchauffement des océans ait "plus que doublé depuis 1993".

Ce réchauffement s'explique par le fait que les océans ont absorbé depuis 1970 "plus de 90% de l'excès de chaleur du système climatique", provoqué par les émissions massives de gaz à effet de serre par l'humanité, selon le Giec.

Les océans, qui recouvrent 70% de la surface du globe, sont un régulateur majeur du climat terrestre. Des eaux plus chaudes entraînent des ouragans et des tempêtes plus violentes, avec leur cortège de destructions et d'inondations.