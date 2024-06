La règle des 5 secondes pour les aliments qui tombent est-elle véridique ?

Avez-vous déjà entendu parler de la règle des 5 secondes ? Si on ramasse tout de suite un aliment qui vient de tomber par terre, il pourrait être encore consommé. Est-ce vrai et sans danger ?

Laisser tomber de la nourriture... Cela arrive très souvent. Peut-on encore la consommer sans crainte si on la ramasse tout de suite ? C'est la fameuse règle des 5 secondes, selon laquelle les bactéries auraient besoin de cinq secondes pour envahir les aliments. Alors, est-ce vraiment le cas ? Nous avons posé la question à l'AFSCA, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. "Ce qu'il est important de savoir et ça, c'est une vrai règle scientifique avérée : la nourriture dans un plat préparé, la population de bactéries double en volume toutes les 20 minutes. Et c'est là que vient peut-être, l'idée des 5 secondes vient de là. On pense donc qu'en ramassant un aliment très vite, il ne sera pas contaminé. Mais en réalité tout dépend de plusieurs facteurs", indique Aline Van Den Broeck, porte-parole de l'AFSCA.

Cette règle est une idée reçue.

Cela dépend du type d'aliment dont on parle, sec ou humide, et du type de sol sur lequel il tombe : un sol très propre en intérieur ou un sol très sale. Il faut également considérer l'état ou l'âge de la personne qui va ingérer la nourriture. "Cette règle est une idée reçue, car tout dépend de ces facteurs", poursuit Aline Van Den Broeck. "S'il s'agit d'un biscuit sec sur un sol propre et qu'il est mangé par une personne en bonne santé, il ne se passera sans doute rien du tout".