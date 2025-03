Tous les cancers ne se dépistent pas, pourquoi? Plusieurs raisons sont évoquées

Lara Kotlar, porte-parole de l'Agence wallonne pour une vie de qualité, était notre invitée dans ce 13h. Elle a évoqué le dépistage des cancers avec quelques conseils et beaucoup de réponses aux questions les plus courantes.

C'est une triste réalité : le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Chez les hommes, cela concerne principalement le cancer de la prostate, le colorectal et le poumon. En ce qui concerne la femme, il s'agit principalement du cancer du sein, du poumon et le colorectal.

Plus on est âgé, plus il y a de risque d'en développer un. "On va accumuler les facteurs de risque et puis, la régénération cellulaire n'est plus optimale. On dit d'ailleurs qu'un homme sur trois et une femme sur quatre risque de contracter un cancer avant l'âge de 75 ans", explique Lara Kotlar, porte-parole de l'Agence wallonne pour une vie de qualité, en plateau.