Une nouvelle méthode pour déceler les cancers du col de l'utérus à partir de janvier: c'est quoi exactement un test HPV?

Dès le 1er janvier 2025, nouvelle méthode de dépistage du cancer du col de l’utérus pour les femmes entre 30 ans et plus va être appliquée: le test HPV.

Il s'agit du test le plus efficace pour déceler les lésions utérines plus tôt. La seule différence est que le test HPV se fait tous les cinq ans, contrairement au test actuel, l’examen cytologique (analyse générale des cellules anormales) qui se fait tous les trois ans.

Chez nous, un peu plus de 600 cas de cancers du col de l’utérus sont décelés chaque année. Avec un peu moins de 200 décès par an. Face à ces chiffres, à partir du 1er janvier 2025, les femmes de plus de 30 ans seront invitées à se soumettre à un nouveau type de dépistage du cancer du col de l’utérus. Un dépistage plus efficace dont se réjouissent les spécialistes.

Pour les femmes entre 25 et 30 ans, l'examen cytologique tous les trois ans reste le meilleur dépistage.

Qu'est-ce que le papillomavirus?

"Le nombre de personnes porteuses du papillomavirus avant 30 ans est très élevé", indique Christine Gille, gynécologue et cheffe du département de gynécologie obstétrique du CHU Saint-Pierre. "Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible, que l'on acquiert au début de sa vie sexuelle et qui, dans la majorité des cas, disparaît spontanément. Ce que l'on cherche surtout, c'est la persistance de ce virus."

Comme le recommande l'OMS, la Belgique organise la vaccination gratuite de tous les garçons et de toutes les filles par l’intermédiaire des écoles et, depuis 2013, un dépistage régulier est organisé pour les femmes à partir de 25 ans afin de détecter les cellules anormales.

Les programmes de vaccination et de dépistage sont tous deux nécessaires, car la vaccination n'empêche pas nécessairement la transmission du virus. À partir du 1er janvier 2025, le gouvernement fédéral financera également les tests HPV. ​

Quelques chiffres

Il y a 570 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus décelés chaque année dans le monde. En Belgique, il y a 644 cas de cancer du col de l’utérus décelés chaque année et 157 décès par an. En Flandre, 35,5% des femmes ne font pas réaliser de frottis. En Wallonie, 40% et à Bruxelles, 44%.