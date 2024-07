Un futur traitement pour la maladie d'Alzheimer? Une étude confirme les effets bénéfiques de la caféine

Différentes études épidémiologiques ont déjà souligné qu'une consommation régulière et modérée de caféine semblait ralentir le déclin cognitif lié au vieillissement et le risque de développer la maladie d'Alzheimer.

Ils ont mis en évidence que l'augmentation pathologique de récepteurs cibles de la caféine dans les neurones pendant le développement de la maladie favorisait la perte des synapses, et de fait, le développement précoce des troubles de la mémoire dans un modèle animal de la maladie.

Dans une nouvelle étude, publiée vendredi dans la revue "Brain", des chercheurs et des chercheuses réunis au sein du centre français de recherche Lille Neuroscience et cognition, ont analysé des mécanismes qui sous-tendent le développement de la maladie d'Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer est caractérisée par des troubles de la mémoire, des fonctions exécutives et de l'orientation dans le temps et dans l'espace.

En 2016, la même équipe de recherche avait décrit un des mécanismes par lequel la caféine pouvait bloquer chez l'animal ces mêmes récepteurs, dont l'expression se trouve anormalement augmentée dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

"On peut ainsi imaginer qu'en bloquant ces récepteurs, dont l'activité est augmentée chez le patient atteint d'Alzheimer, la caféine puisse prévenir le développement des troubles de la mémoire voire d'autres symptômes cognitifs et comportementaux", a indiqué David Blum, directeur de recherche à l'Inserm (Institut français de la santé et de la recherche médicale), l'un des auteurs de l'étude.

Un essai clinique de phase 3, porté par le Centre hospitalier universitaire de Lille, incluant 248 patients est en cours. La moitié des patients recevront 400 mg de caféine, l'autre moitié un placebo.