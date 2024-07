Un ingrédient présent dans les sodas bientôt interdit: ce qu'il faut savoir

Mais les préoccupations quant à la toxicité du BVO, notamment pour la glande thyroïdienne, ont conduit à son interdiction progressive dans l'industrie des boissons.

Pourquoi la BVO est-elle controversée ?

Depuis les années 1950, la sécurité alimentaire de la BVO a été mise en question. Initialement, la FDA (l'administration américaine de la nourriture et des médicaments) l'a considérée comme généralement reconnue comme sûre (GRAS), mais des préoccupations de toxicité ont rapidement émergé.

Des études sur des animaux ont montré que la BVO pouvait s'accumuler dans les tissus adipeux et interférer avec la fonction thyroïdienne en se liant à l'iode. Cela a conduit à des restrictions et une réglementation plus stricte dans les années 1970.



En 2024, après des décennies de débats et de nouvelles recherches, la FDA a décidé de révoquer l'autorisation d'utilisation de la BVO dans les aliments.