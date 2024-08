Un senior sur 20 touché en Belgique: un test sanguin pourrait détecter cette maladie

Un test sanguin, peut-il identifier avec précision la maladie d'Alzheimer ? C'est la question que se sont posés des chercheurs, et les résultats de leurs recherches pourraient révolutionner le diagnostic de cette maladie neurodégénérative.

Et s'il était possible de détecter la maladie d'Alzheimer avec une simple prise de sang ? Des chercheurs suédois se sont penchés sur cette question, et les résultats de leur étude sont prometteurs pour les années à venir.

En 2018 dans notre pays, environ 137.800 personnes étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui représente environ 65% des cas de démence en Belgique.