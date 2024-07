Voici le montant que la Belgique a dépensé en médicaments en 2022

Sur ce budget, 2,6 milliards d'euros ont été attribués à des médicaments pour lesquels une convention article 81/111 a été conclue. Sous ce nom obscur se cachent des accords confidentiels passés entre le gouvernement fédéral et des entreprises pharmaceutiques. Ces contrats prévoient le remboursement de médicaments innovants dont l'efficacité thérapeutique reste incertaine mais qui sont tout de même mis à la disposition des patients.

Ces données sont issues du rapport Morse (pour "Monitoring of reimbursement significant expenses") 2024, qui analyse les dépenses en médicaments et prestations pharmaceutiques en 2022. Le document établit également des projections pour 2023, mais les données disponibles pour l'an dernier ne sont pas encore définitives. L'Inami précise, en outre, que certains décomptes, concernant les recettes pour les médicaments sous convention en 2022, doivent encore être effectués. Cela affectera aussi l'interprétation des données.

Le but du rapport Morse est de montrer aux autorités l'évolution du coût des médicaments et autres soins pharmaceutiques pour l'assurance soins de santé, sur la base des données les plus récentes. Il s'agit d'une "base sur laquelle fonder les préparations budgétaires pour 2025 et pour la prochaine législature, en prévision des discussions budgétaires d'octobre 2024", selon l'administrateur général adjoint de l'Inami, Pedro Facon.