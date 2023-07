Le Parlement européen a adopté in extremis, mercredi en plénière, une position commune sur le projet controversé de restauration de la nature, qui lui permet d'entamer les négociations avec les États membres.

Après avoir repoussé une tentative de la droite et de l'extrême droite de rejeter purement et simplement la proposition de la Commission, les députés ont approuvé, par 338 voix pour, 300 contre et 7 abstentions, un texte largement amendé.