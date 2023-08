Australie: le phénomène El Nino menace la Grande barrière de corail

Certaines parties du récif montraient des signes prometteurs de rétablissement jusqu'à ce qu'un épisode de blanchiment, en 2022, ne réduise des pans entiers de coraux éclatants en une masse d'un blanc terne et maladif.

Le directeur de recherche de l'institut, David Wachenfeld, a déclaré que le récif était "exposé à un risque accru, le changement climatique entraînant des épisodes de blanchiment plus fréquents et plus graves".

Le bureau météorologique australien a déclaré qu'il était "probable" qu'un phénomène météorologique El Nino se développe dans le pays au cours des prochaines semaines, augmentant les températures océaniques dans le Pacifique et entraînant un nouveau risque de blanchiment des coraux.

À l'échelle mondiale, la température moyenne des océans dépasse régulièrement les records de chaleur saisonniers depuis le mois d'avril.