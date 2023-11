Bond Beter Leefmilieu a testé des politiciens flamands

L'été dernier, Bond Beter Leefmilieu, le pendant flamand d'Inter Environnement, a analysé le sang de huit politiciens (trois du parti Groen, deux du PVDA, un du Vooruit, un de l'Open VLD et un de la N-VA) pour y détecter la présence éventuelle de PFAS. Résultats ? Des substances chimiques ont été trouvées chez chacun d'entre eux. "Comme prévu, personne n'est à l'abri. Ce test montre que les PFAS sont largement répandus en Flandre et en Wallonie", a déclaré l'organisation dans un communiqué de presse publié mardi matin alors que le sujet agite à nouveau l'actualité belge depuis la diffusion d'un reportage de la RTBF début novembre.

Les politiciens ont été testés par une simple piqûre au doigt. Chacun d'entre eux présentait au moins 3 des 13 substances PFAS mesurées dans le sang, voire jusqu'à 6 substances. Les PFOS et les PFOA, des produits interdits depuis respectivement 15 ans et 3 ans, figuraient parmi les concentrations les plus élevées. "Ces substances continuent donc à circuler dans notre corps pendant très longtemps, ce qui peut entraîner une perturbation endocrinienne", souligne Bond Beter Leefmilieu.

Toutefois, cette dernière souligne qu'aucune conclusion générale ne peut être tirée à partir des résultats de cet échantillon de huit personnes, ni d'ailleurs "sur le mode de vie individuel ou la santé des hommes et des femmes politiques".