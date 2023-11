Bruxelles accueille le premier salon des professionnels du vrac et du zéro déchet

L'organisation ConsomAction, qui oeuvre pour une consommation responsable, lance Rezolutions, le premier salon des professionnels du vrac, du zéro déchet et du réemploi en Belgique. L'événement, qui se tiendra le 22 novembre à Bruxelles, se veut un "lieu d'échanges pour découvrir et trouver des solutions pratiques et innovantes" dans la transition vers une manière d'entreprendre plus durable.

Plusieurs conférences et tables rondes sur les thèmes notamment de l'approvisionnement, de la réduction des déchets et de la consigne auront lieu ; tandis que divers exposants mettront en avant les dernières innovations dans le domaine.

À travers ce salon, ConsomAction espère sensibiliser de nouveaux acteurs à une démarche plus durable, afin - in fine - de réduire l'empreinte écologique de la Belgique. "Au plus d'acteurs se lanceront dans des pratiques vrac, sans emballage et la consigne, au plus notre pays agira sur la quantité de déchets qu'il produit", avance l'ASBL. "Un commerce de vrac permet d'éviter à lui seul une tonne de déchets par an", illustre l'association citant une étude réalisée par Zero Waste Europe.

Investir dans la prévention des déchets permettrait par ailleurs de faire des économies après coup, selon une étude de l'agence française de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) mentionnée par ConsomAction. "Le coût de cette prévention s'élève aujourd'hui à un euro par habitant et par an, alors que celui de la gestion est en moyenne 100 fois supérieur", souligne-t-on.

Le salon se déroulera le 22 novembre, de 14h00 à 19h30 au Circularium de Bruxelles, à l'occasion de la Shifting Economy Week et de la Semaine Européenne de la réduction des déchets. L'entrée y est gratuite mais l'inscription est obligatoire.