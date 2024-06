Coqueluche: 14 décès d'enfants en France depuis début 2024

La coqueluche, en pleine résurgence en France comme dans nombre d'autres pays, a causé le décès de 14 enfants depuis le début 2024, déjà plus que lors du précédent pic atteint sur toute l'année 2017, selon des données publiées vendredi par Santé publique France.

"Depuis le mois de janvier 2024 et jusqu’au 26 juin 2024 (...), un total de 17 décès a été retrouvé: parmi eux, 3 adultes de plus de 85 ans (dans deux régions) et 14 enfants de moins de 15 ans (répartis dans sept régions)", a indiqué l'agence sanitaire dans un bilan épidémiologique.