Début des travaux de réhabilitation de la décharge du Chêne à l'Image à Châtelet

La décharge a été exploitée entre 1950 et 1978. Y ont été déversés durant cette période des milliers de mètres cubes d'ordures ménagères et de déchets industriels entre autres. La Wallonie souhaite désormais réhabiliter le site dans le cadre de son plan de relance, avec l'aide de la Spaque.

Une fois réhabilitée, la décharge devrait devenir une zone naturelle "destinée à favoriser la biodiversité locale", selon la Spaque.

Les travaux devraient se prolonger jusqu'à l'été 2025.

La Wallonie a dégagé un montant de plus de 16 millions d'euros en avril dernier pour réhabiliter six décharges en plus de celle de Châtelet. Les autres sites prochainement assainis sont ceux de Limoy à Loyers, d'Ormont à Tournai, de Basse Wavre à Wavre, de la Carrière du Radar à Flobecq, du Marais à Boussu et de la Crayère des Fonds de Morvau à Binche.