Hong Kong a enregistré son été le plus chaud en 2023

Hong Kong a connu cette année son été le plus chaud jamais enregistré, avec des températures "record", a annoncé lundi le gouvernement. "Hong Kong a connu l'été le plus chaud jamais enregistré de juin à août 2023", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hong Kong a enregistré le mois dernier une température moyenne mensuelle de 29,7 degrés Celsius, le mois d'août le plus chaud jamais enregistré, selon l'Observatoire de Hong Kong.

De l'Inde à l'Australie en passant par le Japon, la région Asie-Pacifique a enregistré une série de records de température cet été, dans la lignée de ceux relevés ailleurs dans le monde et qui marquent un nouveau signe tangible du changement climatique sur la planète.

Cette année a également été marquée par le troisième mois de juillet le plus chaud et le quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés en 1884.

Les trois années les plus chaudes de l'histoire de Hong Kong ont toutes été enregistrées après 2018.

Le mois d'août a également été "beaucoup plus sec que d'habitude avec une pluviométrie totale de 140,7 millimètres", a ajouté l'Observatoire.