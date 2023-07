La campagne "PlantHealth4Life de l'UE vise à sensibiliser sur la santé des plantes

L'Autorité européenne de Sécurité des Aliments (Efsa) et la Commission européenne (CE) lancent la campagne de sensibilisation #PlantHealth4Life, à laquelle participe la Belgique, pour sensibiliser le public sur les risques phytosanitaires, notamment en revenant de voyage et ainsi éviter les risques éventuels, indique l'Efsa dans un communiqué.

L'Autorité européenne précise que les plantes sont "le pilier de la vie sur Terre", mais qu'en raison du changement climatique et des activités humaines comme le commerce et les déplacements, elles sont soumises à une forte pression et les organismes nuisibles peuvent provoquer des pertes économiques et environnementales conséquentes.

"Les voyageurs au retour d'un des cinq aéroports belges sont invités à ne pas rapporter de plantes dans leurs valises", précise le communiqué. Les plantes peuvent abriter des parasites détruisant des millions d'arbres, directement ou par mesure de protection lorsqu'aucun traitement n'est disponible.