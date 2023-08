La dernière "super Lune bleue" avant 2037 visible dans la nuit de mercredi à jeudi

Les fans d'astronomie contemplent dans la nuit de mercredi à jeudi la dernière "super Lune bleue" avant 2037, rare phénomène où la Lune est à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au soleil.

La Lune évolue à une distance moyenne de 384.400 kilomètres de la Terre et est à environ 363.000 kilomètres, point de son orbite elliptique le plus proche de la Terre pour ainsi apparaître 14% plus grande.

Simultanément, la Lune est tôt jeudi (01H36 GMT, 03H36 heure belge) diamétralement opposée au soleil pour donner naissance à une "super Lune bleue", a indiqué la NASA, qui organise dans la nuit une diffusion en direct du phénomène sur YouTube avec l'astronome italien Gianluca Masi, alors que l'astre sera sous l'horizon de Rome.