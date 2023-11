La treizième édition de la Journée de la Science a attiré plus de 41.000 personnes en Flandre et à Bruxelles, a indiqué dimanche Technopolis, qui a coordonné l'évènement.

La journée de la science est une initiative de Technopolis, en collaboration avec les associations d'universités et hautes écoles flamandes, institutions et associations scientifiques, musées, entreprises et fédérations. Elles ont organisé plus de 800 activités dans le but de rendre la science accessible au grand public.

Les organisations évoquent un grand succès. L'année passée, l'évènement avait attiré plus de 30.000 visiteurs.