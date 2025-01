La période est parfaite pour le bouturage: quelle est cette technique pour multiplier vos plantes gratuitement?

Nous sommes en plein dans la période du bouturage de bois sec. C'est maintenant que vous pouvez pratiquer cette technique bien particulière dans votre jardin pour multiplier le nombre de vos compagnons feuillus : "Quand les plantes n’ont pas de feuilles, c'est la période. Pour faire une bouture de bois sec, ce qui est important, c’est de voir les yeux, les petits départs de feuilles ou de branche. On prend jamais le bout de la branche. On va couper plus ou moins 1 cm au-dessus d'un œil, en biseau", explique d'abord Simon Dewitte, pépiniériste.

Il détaille la suite de la procédure : "On prend ensuite 25 cm et on va couper en dessous d'un autre œil. Et puis on va les enterrer dans le sol de 2/3. Et il va reprendre racine courant de l'hiver. Dans certains cas, on peut tremper son bois dans de l'hormone de bouturage".