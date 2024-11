"Beaucoup de forêts sont coupées maintenant": plus de 500 arbres plantés à Arlon pour promouvoir la biodiversité

Durant deux journées de plantation organisées ce week-end, élèves et citoyens se sont mobilisés pour enrichir le jardin-forêt d'Arlon avec plus de 500 arbres. Une initiative qui mise sur la biodiversité et l'adaptation au changement climatique.

Vendredi 22 novembre, les élèves de l'école de Frassem ont été les premiers à prendre part à cette opération de reforestation. Armés de pelles, ces enfants ont planté de jeunes bouleaux dans une prairie attenante au jardin-forêt.

Parmi eux, Charlie, 10 ans, élève de cinquième primaire, explique fièrement : "On a planté des bouleaux, et après on ramènera des arbres fruitiers. Ça va les protéger du vent et du soleil. Cela permet de ramener un peu de nature, car beaucoup de forêts sont coupées maintenant".