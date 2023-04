La poussière martienne empêche le robot explorateur chinois de poursuivre sa mission

Le rover chinois Zhurong qui arpentait la planète Mars depuis 2021 n'a pas pu être tiré de son hibernation en raison d'une couche de sable et de poussières sans doute trop importante, a confirmé mardi un scientifique chinois.

Il était prévu que l'engin se réactive de lui-même après quatre mois de veille mais, selon Zhang Rongqiao, le responsable principal du programme d'exploration planétaire chinois, la production d'électricité est insuffisante. "Sur base de notre analyse, l'explication la plus plausible consiste en une accumulation imprévisible de poussière martienne ayant entraîné une diminution de sa capacité à produire de l'électricité en quantité suffisante pour le remettre en marche, a expliqué le responsable sur la télévision d'État CCTV.

La mission est toutefois déjà considérée comme un succès car tous les projets prévus ont été réalisés. Le rover a parcouru près de 2 kilomètres à la surface de la planète rouge et a collecté nombre d'échantillons scientifiques. L'engin a également découvert des traces d'anciens dépôts d'eau et a en outre fonctionné trois mois de plus que prévu.