La situation devrait revenir proche de la normale en Wallonie

La sécheresse observée depuis plusieurs semaines dans la province du Luxembourg, l'est de la province de Liège et le sud de la province de Namur devrait s'atténuer sous l'effet des précipitations actuelles et à venir, a indiqué la Cellule d'expertise sécheresse du Centre régional de crise jeudi. L'indice sécheresse de l'Institut royal météorologique indique quant à lui qu'une situation sèche se poursuit, selon des données récoltées à Uccle.

La pluie est tombée ces derniers jours et il est prévu qu'une vague de précipitations perdure tout le week-end, avec des cumuls de 20 à 30 mm attendus en Wallonie. Malgré ces tendances positives et un retour vers la normale, le sud du pays ne sort pas encore tout à fait de sa situation de sécheresse. En effet, les précipitations récentes étaient plutôt modérées. De plus, les feuilles et les bourgeons présents sur la végétation en été absorbent davantage l'humidité qu'à d'autres périodes de l'année.

Les précipitations que connait actuellement la Wallonie permettent donc d'humidifier les sols et de ralentir la baisse des niveaux des nappes phréatiques et des cours d'eau, mais pas de le relever.