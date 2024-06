Le nombre d'échouages de marsouins et de phoques continue de baisser en Belgique

Ce sont au total 26 marsouins qui se sont échoués en 2023 en Belgique, soit le plus faible nombre sur ces 20 dernières années, confirmant une tendance constante à la baisse depuis dix ans. "La raison de cette baisse reste sujette à spéculation", explique l'Institut des sciences naturelles. Des relevés aériens de mammifères marins ont par ailleurs confirmé de fortes densités de marsouins en mer du Nord, plus particulièrement au printemps.

Le nombre de phoques décédés échoués est également à la baisse, passant à 48 contre 54 en 2022. Comme l'an dernier, les filets de pêche sont pointés comme la cause la plus probable de décès pour une dizaine de phoques. Le rapport indique par ailleurs que l'aquarium SeaLife de Blankerberge a recueilli et soigné sept phoques gris et 17 phoques communs, mais près de la moitié n'ont pas survécu.