Le procès de L'Affaire Climat contre les autorités belges débute en appel le 14 septembre

La cour d'appel de Bruxelles entamera, dès le 14 septembre, le procès de l'ASBL L'Affaire Climat, intenté contre les entités fédérales et régionales belges. Douze audiences sont prévues, menant les débats jusqu'au 6 octobre. Le 17 juin 2021, le tribunal civil de Bruxelles avait rendu un jugement déclarant que la politique climatique belge viole le devoir légal de diligence et les droits humains. Mais L'Affaire Climat et 62.000 citoyens qui se sont joints à son action ont estimé que le tribunal n'était pas allé assez loin dans sa décision, et ont donc interjeté appel.