Le SPF Affaires étrangères mobilisé pour venir en aide aux Belges sur l'île de Rhodes

Le SPF Affaires étrangères, l'Ambassade de Belgique à Athènes et le Consul honoraire à Rhodes, en Grèce, sont mobilisés pour venir en aide aux Belges alors que de violents feux de forêt font rage dans la région. Le SPF Affaires étrangères recommandent aux Belges qui vont se rendre sur l'île de Rhodes de suivre les consignes des autorités locales et de contacter leur organisme de voyage avant leur départ, précise-t-il.

Au total, souligne le SPF, 132 Belges vivent à Rhodes et 70 Belges sont inscrits sur la plate-forme "Travellers Online" du ministère des Affaires étrangères qui peut ainsi plus facilement les informer et apporter un soutien si nécessaire.

L'ambassade à Athènes et le SPF Affaires étrangères ont été contactés par une vingtaine de familles belges avec une demande d'assistance. Leur situation est suivie au cas par cas, indique le service public.