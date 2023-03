L'équipage de la capsule de SpaceX est entré dans l'ISS

Les quatre astronautes de l'équipage Crew-6 sont entrés vendredi dans la Station spatiale internationale (ISS) après l'arrimage réussi de leur capsule Dragon de SpaceX, a montré une retransmission de la Nasa.

La capsule spatiale SpaceX Dragon Endeavour est arrivée à la station orbitale à 06H40 GMT vendredi, a annoncé l'agence spatiale américaine dans un communiqué.

Les astronautes américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, le cosmonaute russe Andrey Fedyaev et l'astronaute émirati Sultan al-Neyadi sont entrés dans la station environ deux heures plus tard.

Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportant la capsule spatiale avait décollée vers la station jeudi, le lancement ayant été annulé quelques minutes avant le décollage plus tôt dans la semaine.

L'équipage va passer six mois à bord de l'ISS, où il va réaliser plus de 200 expériences scientifiques et technologiques, d'après SpaceX. Cette mission est la première dans l'espace pour Neyadi, Hoburg et Fedyaev.