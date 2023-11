Les deux étages de la fusée Starship ont explosé après leur séparation

Les deux étages de l'immense fusée Starship de SpaceX ont explosé peu après leur séparation réussie samedi, a annoncé l'entreprise d'Elon Musk dans le flux vidéo en direct du deuxième lancement test de cette fusée, la plus puissante jamais construite.

L'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship, placé au-dessus et qui donne son nom à la fusée entière, ont connu un "désassemblage rapide non-planifié" selon les termes de l'entreprise. Le premier vol test de Starship s'était terminé au printemps en une gigantesque explosion avant la séparation des deux étages.

Sur X (anciennement Twitter), Space X s'est félicité de ce deuxième test, notamment d'avoir atteint le stade de la séparation des deux étages. "La réussite vient de ce que l'on apprend, et le test d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Startship" qui veut amener de la vie sur les autres planètes.