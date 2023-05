Les stations de la Stib progressivement équipées de nouvelles poubelles de tri

Les stations de métro et pré-métro de la Stib seront bientôt équipées de nouvelles poubelles permettant le tri des déchets, a indiqué jeudi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Déjà testé à De Brouckère, le nouveau modèle investira 16 stations supplémentaires entre la mi-mai et la mi-juillet, pour s'étaler sur l'ensemble du réseau sous-terrain à la fin de l'année.

Durant cette période, au rythme de deux à trois stations par semaine, la Stib et Bruxelles Mobilité installeront 552 lots, munis de sacs transparents légèrement colorés pour faire la distinction entre le papier-carton, les PMC et les déchets résiduels. Les premières stations fournies sont réparties aux quatre coins de la capitale, de Vandervelde (Woluwe-Saint-Lambert) à Bizet (Anderlecht) en passant par Diamant (Schaerbeek) ou encore Horta (Saint-Gilles).

La poubelle orange, destinée aux déchets alimentaires et obligatoire pour les entreprises et administration de la Région bruxelloise depuis le 1er mai, brille toutefois par son absence. "Pour l'instant, ce n'est pas prévu", a reconnu une porte-parole de la Stib. "L'idée est de favoriser un design clair et rapidement identifiable par les voyageurs, qui ne font que passer. Sinon, l'expérience perdrait tout son intérêt." Les commerces présents dans les stations sont, eux, tenus de séparer les déchets alimentaires. "Leur volume de déchets est beaucoup plus important que celui des usagers" de la Stib, précise cette dernière.

La nourriture n'est pas interdite dans les stations, mais l'est à bord des véhicules de la Stib.