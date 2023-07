Les voitures utilisées plus longtemps et pour plus de kilomètres, selon Febelauto

Les voitures sont utilisées plus longtemps et font davantage de kilomètres, indique lundi Febelauto. L'organisme belge de gestion des véhicules hors d'usage et des batteries industrielles précise aussi que parmi les véhicules hors d'usage, pas moins de 97,6% sont "réutilisés, recyclés ou valorisés énergétiquement".