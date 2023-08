L'évacuation de la délégation belge vers Séoul se déroule correctement

Le site du 25e Jamboree en Corée du Sud a été évacué par mesure de précaution à cause de l'arrivée du typhon Khanun. Il s'agit du plus grand camp international de jeunes au monde, auquel participent quelque 43.000 jeunes de 160 pays. Environ 1.250 Belges y ont participé. Des milliers de participants, dont 4.000 Britanniques et 1.500 Américains, ont quitté l'événement à la fin de la semaine dernière à cause des conditions météorologiques et d'une mauvaise organisation.