L'heure de la terre va sonner à 20h30 en Belgique et dans le monde

A l'instar de très nombreux autres sites connus ou moins connus dans le monde, la Grand-Place de Bruxelles et l'Atomium seront plongés dans l'obscurité ce soir sur le coup de 20h30 à l'occasion de l'"Earth Hour" (l'"Heure de la Terre"), organisée chaque dernier samedi de mars, à l'appel du Fonds mondial pour la nature (WWF). Dans le cadre de cette action, citoyens, villes et entreprises sont encouragés à éteindre la lumière pendant une heure, en signe d'engagement symbolique pour l'environnement.

Au son d'un concert acoustique du groupe Quiron Quartet, la Grand-Place sera donc plongée dans le noir de 20h30 à 21h30 samedi.

La Stib, elle, réduira l'éclairage dans 26 de ses stations de métro et de prémétro. Les lumières n'y seront pas totalement éteintes pour des raisons de sécurité. La luminosité correspondra à un tiers de l'intensité normale, ce qui permettra d'économiser plus de 700kWh, soit plus de deux mois de consommation électrique d'un ménage bruxellois.