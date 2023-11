L'Opep se défend contre les critiques de l'AIE à l'égard du secteur pétrolier

L'AIE avait notamment déclaré qu'il fallait mettre fin aux investissements dans les énergies fossiles et que les compagnies pétrolières étaient à l'origine des problèmes climatiques. "Contribuer à la crise" ou faire "partie de la solution"? L'industrie du pétrole et du gaz doit prendre des "décisions difficiles maintenant" pour accélérer dans les énergies propres et réduire ses émissions, avait-elle ainsi exhorté jeudi, à une semaine de la COP28.

Dans une déclaration publiée sur le site web de l'organisation, le secrétaire général de l'Opep, Haitham Al Ghais, parle de "calomnies injustes" contre l'industrie pétrolière de la part de l'AIE. L'Agence agit de manière "non diplomatique" avec cette critique, estime-t-il.