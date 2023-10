Nature et biodiversité: Bruxelles s'engage à protéger 25% de son territoire d'ici 2030

Aujourd'hui, 14,7% du territoire bruxellois est déjà protégé. Il s'agit de réserves naturelles et de sites Natura2000.

"La protection de 25% du territoire d'ici 2030 intègrera de nouveaux types de zones et représente donc un bond en avant de plus de 10% du territoire et de 70% par rapport aux zones qui étaient déjà protégées. Nous passerons ainsi de 2.373 hectares du territoire protégés aujourd'hui à quelque 4.206 ha du territoire protégés d'ici 2030", ont indiqué le ministre-président, Rudi Vervoort (PS), et le ministre de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo), dans un communiqué, en faisant référence à une décision prise jeudi.