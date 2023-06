Pas encore d'inquiétude en ce qui concerne les réserves en eau

L'indice sécheresse de la Wallonie est descendu et "indique que nous sommes dans une tendance plutôt sèche mais pas encore en dessous de la normale", indique mercredi la cellule sécheresse du SPW à l'issue de sa réunion. Les prévisions météo des 10 prochains jours annoncent le maintien de cette tendance de plus en plus sèche, prévient-elle.