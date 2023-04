Projet d'étang naturel de baignade à Neerpede: la commune remettra un avis négatif

Le projet ne prévoit pas d'ouvrir à la baignade, le plus petit étang identifié comme une masse d'eau à haute valeur en termes de biodiversité, contrairement à "l'étang moyen", qui offre une plus grande surface de baignade. Celle-ci serait limitée à la partie sud de l'étang, la partie centrale servant de zone de lagunage pour purifier l'eau de manière naturelle. Il est prévu d'augmenter la profondeur de l'étang (1,5 à 3 mètres selon les zones). La longueur maximale de la zone de baignade sera d'environ 130 mètres. Des zones moins profondes et une pataugeoire devraient permettre une baignade plus récréative.

"Sauvegardons Neerpede" affirme avoir obtenu 7.600 signatures d'opposition au projet.

Les riverains craignent des nuisances excessives et une perturbation de la biodiversité.