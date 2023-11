Un entrepreneur reçoit une amende de 160.000 euros pour dégradation de réserve naturelle

Un entrepreneur de Flandre orientale a été condamné mardi à une peine d'emprisonnement de six mois, dont la moitié avec sursis, ainsi qu'à une amende de 160.000 euros par le tribunal correctionnel de Gand pour violations des règles de construction et d'environnement sur son domaine à la frontière entre Deinze et Laethem-Saint-Martin (Flandre orientale).