Un troisième activiste appréhendé après une action de Just Stop Oil à Stonehenge

Une troisième personne a été appréhendée en lien avec une action de protestation du collectif écologiste Just Stop Oil menée le 19 juin sur le site préhistorique de Stonehenge en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un homme de 30 originaire de l'Essex, selon la police.

Des experts ont rapidement enlevé la poudre orange des pierres, car la peinture risquait d'endommager les rares lichens présents sur les pierres. Selon l'organisation patrimoniale English Heritage, la peinture n'a causé aucun dommage visible, mais il est possible que l'élimination des taches puisse éroder les pierres fragiles ou endommager les lichens.

Il y a dix jours, des activistes climatiques avaient aspergé les célèbres mégalithes de Stonehenge de peinture orange. Deux activistes, un homme et une femme, avaient déjà été appréhendés par les forces de l'ordre dans la foulée de leur action

Just Stop Oil, qui réclame la fin de l'exploitation des énergies fossiles d'ici à 2030, a revendiqué l'action, soulignant avoir utilisé de la peinture en poudre s'effaçant avec la pluie.

Construit par étapes entre environ 3.000 et 2.300 ans avant Jésus-Christ, Stonehenge est l'un des monuments mégalithiques préhistoriques les plus importants du monde par sa taille, son plan sophistiqué et sa précision architecturale.