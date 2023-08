Une grande marée et des vents importants créent des falaises de sable à la Côte

Des falaises de sable se sont formées sur les plages de Blankenberge et Bredene mercredi soir, en raison d'une grande marée. L'Agence flamande des services maritimes et du littoral (MDK) surveillera la situation météorologique ces prochains jours et déterminera lundi s'il y a lieu d'agir. Les falaises pourraient en effet encore prendre de l'ampleur d'ici là, ce qui est exceptionnel en été.