Une nouvelle cartographie 3D de la Voie lactée révèle plus d'un demi-million d'étoiles

L'agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé mardi cinq mises à jour destinées à la publication de la quatrième version du catalogue Gaia, en 2025. Ces nouvelles données révèlent notamment 500.000 étoiles dans le noyau de l'Oméga du Centaure, mais aussi des données plus précises concernant plus de 150.000 astéroïdes ainsi que la Voie lactée. L'ULB, l'ULiège, la KU Leuven, l'université d'Anvers et l'observatoire royal de Belgique participent notamment à ce projet.