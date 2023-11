Unicef Belgique organise un sommet climatique pour les enfants, une première

Le 13 novembre prochain, le Musée royal des sciences naturelles de Bruxelles accueillera le premier "Sommet des enfants sur le climat", une première dans notre pays qui ne disposait pas encore d'une initiative similaire pour les enfants. L'initiative, portée par Unicef Belgique, vise à donner aux enfants la parole sur le changement climatique et à les informer en vue de la COP28 (30 novembre -12 décembre), à l'occasion de laquelle les conclusions du sommet seront relayées.

Cette conférence climatique dédiée aux enfants réunira un peu plus d'une centaine de jeunes de 10 à 12 ans, qui représenteront leurs écoles, communes ou organisations. Tout au long de la journée, les participants engageront des débats en présence d'autres délégations d'enfants, d'animateurs, d'experts climatiques et de représentants de la jeunesse. Les ministres Caroline Gennez et Zakia Khattabi seront également de la partie.

Selon Unicef Belgique, il est "très important" que les enfants participent au débat sur le climat car "la crise climatique est également une crise des droits de l'enfant". "Les enfants sont physiquement beaucoup plus vulnérables aux effets du changement climatique. En outre, ils constituent la génération qui sera la plus touchée par le réchauffement de la planète. Les enfants et les jeunes ont une contribution précieuse à apporter au débat sur le climat", explique la directrice générale de l'organisation, Christèle Devos.