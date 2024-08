Soudan : au moins cinquante morts dans des inondations

D'après les dernières estimations, près de 143.000 personnes ont été touchées, principalement dans le nord et l'ouest du pays. Plus de 27.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, dont près de 10.000 au Darfour-Nord, une région durement éprouvée par les combats en cours.

Le Soudan est en proie à une lutte de pouvoir sanglante depuis plus d'un an entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (RSF) dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo. Les belligérants entravent l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile.