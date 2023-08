Temploux se muera en gigantesque grenier les 19 et 20 août

La traditionnelle brocante de Temploux se déroulera dans le village du Namurois les 19 et 20 août prochains. L'occasion de faire vivre la magie des objets oubliés à des milliers de visiteurs qui pousseront la porte de ce gigantesque grenier à ciel ouvert.

Fondée en 1978 à l'occasion d'une fancy fair, la brocante de Temploux est devenue au fil des ans un événement incontournable des collectionneurs et brocanteurs. En 2019, lorsque les organisateurs avaient réalisé une étude de fréquentation, la grande brocante avait attiré 180.000 visiteurs dont 40.000 venaient de l'étranger.

Pour cette 44e édition, les organisateurs attendent 800 exposants, 750 bénévoles, et tablent sur 180.000 à 200.000 visiteurs. L'objectif est de "mettre en avant un véritable marché à la brocante de grande qualité, sans vente de neuf ou de vêtements ni de militaria". De la plus belle antiquité au brol, "on trouve de tout à Temploux", comme le dit la formule. Même si les organisateurs veillent à ne pas faire de la brocante une braderie ou une solderie.