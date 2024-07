Un quart des Belges ont assisté au moins une fois à un événement sportif en 2022

Les Belges sont particulièrement assidus de compétitions sportives par rapport à la moyenne européenne, ressort-il des statistiques publiées mercredi par l'office fédéral de statistiques Statbel et son homologue européen Eurostat. Un peu plus d'un quart de la population belge de plus de 16 ans a assisté en 2022 à au moins une compétition sportive, plaçant notre pays devant la France, l'Italie ou encore l'Espagne.

Près d'un cinquième des femmes (18,9%) et près d'un tiers des hommes (32,4%) ont suivi une compétition sportive en 2022. Cela place la Belgique parmi les sept premières nations européennes avec le plus haut taux de participation. L'Irlande est la nation la plus fervente avec près de 40% de la population ayant suivi au moins un événement sportif sur l'année, devant le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande et, enfin, la Belgique.

Toujours en 2022, près de 14% des Belges de plus de 16 ans ont assisté à une compétition sportive au moins quatre fois sur l'année. Seuls les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark et la Suède affichent un taux de participation plus élevé.