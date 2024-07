Un septième cas de guérison probable du VIH après une greffe de moelle osseuse

Un septième cas, probable, de guérison du VIH après une greffe de moelle osseuse: un Allemand de 60 ans n'a plus aucune trace du virus dans son organisme, selon une recherche rendue publique jeudi, en amont de la 25e conférence internationale sur le sida.

Cet homme, qui a souhaité rester anonyme, a été surnommé le "nouveau patient de Berlin", en référence au premier "patient de Berlin", Timothy Ray Brown, première personne déclarée guérie du VIH en 2008, et décédée d'un cancer en 2020.

Le sexagénaire, diagnostiqué séropositif en 2009, a reçu une greffe de moelle osseuse pour soigner une leucémie en 2015, puis a pu cesser son traitement antirétroviral fin 2018. Près de six ans plus tard, il n'a plus de charge virale détectable, selon les chercheurs, qui présenteront leur travail à Munich la semaine prochaine.