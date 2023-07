Une structure gonflable s'envole dans un parc d'attraction en France: deux blessés graves

Une structure gonflable s'est envolée dimanche dans un parc aquatique dans le Var en France, où souffle un fort vent, avant de retomber 50 mètres plus loin avec deux visiteurs à l'intérieur.

Les deux victimes, un enfant de trois ans et demi et un homme de 35 ans, étaient en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours dans ce parc de divertissement de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Les soins effectués par les pompiers et le Samu ont permis de leur redonner une activité cardiaque.

La structure gonflable en question, de 20 mètres de long et de large, s'est déplacée d'environ 50 mètres.