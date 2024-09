Acheter une maison n'a jamais été aussi difficile pour les jeunes adultes

Selon les chiffres du bureau de conseil Immotheker/Finotheker, les acheteurs de moins de 25 ans en 2023 consacrent en moyenne 34,3% de leurs revenus au remboursement de leur emprunt. Il s'agit de la pression financière la plus élevée depuis 15 ans.

Pour les propriétaires entre 26 et 30 ans, la situation est encore plus difficile. Ils sont exposés à la plus grande pression financière depuis 20 ans. En dépit du fait qu'ils disposent de revenus plus élevés que les personnes en début de vingtaine, ils consacrent en moyenne 34% de leurs revenus pour rembourser leur emprunt. Quant aux propriétaires dans la trentaine, cette proportion est de 32%, soit la pression financière la plus élevée depuis 15 ans.